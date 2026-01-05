Ufficiale: Seck rinnova con la Roma fino al 2027

La Roma annuncia il rinnovo di Seck: “L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Mohamed Seck fino al 2027 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club. Classe 2006, il difensore italo-senegalese è entrato nel settore giovanile giallorosso nel gennaio del 2024 ed è una colonna della difesa della Roma U20. Ora è pronto a scrivere nuovi, importanti capitoli della sua esperienza in giallorosso. Congratulazioni, Momo!”

foto sito roma