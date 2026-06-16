Ufficiale: Sassuolo, Veronica Squinzi è l’erede di Carnevali. E’ lei l’ad degli emiliani

16/06/2026 | 15:37:04

Il Sassuolo ricompone l’asset societario dopo la partenza di Giovanni Carnevali, che è un nuovo dirigente della Juventus. Il club neroverde ha nominato il suo erede, o meglio, una sua erede. Si tratta di Veronica Squinzi, figlia di Giorgio Squinzi, patron di Mapei, scomparso qualche anno fa. L’altro figlio di Giorgio, Marco, fratello di Veronica, sarà vicepresidente.

La nota del Sassuolo: “Nell’ambito dell’assemblea della controllata US Sassuolo Calcio, ha deliberato il seguente organigramma:

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Carlo Rossi

Vicepresidente e Consigliere: Marco Squinzi

Amministratore Delegato e Direttore Generale: Veronica Squinzi.

Foto: logo Sassuolo