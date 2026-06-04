Ufficiale: Sassuolo, risolto il contratto con Grosso

04/06/2026 | 20:20:26

Come ampiamente raccontato, Fabio Grosso lascia il Sassuolo. Il tecnico risolve il contratto con gli emiliani. Sarà il nuovo allenatore della Fiorentina.

Le sue parole: “Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera”.

Foto: X Sassuolo