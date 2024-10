Ufficiale: Sassuolo, Pieragnolo ha rinnovato fino al 2029

Edoardo Pieragnolo ha rinnovato fino al 2029 con il Sassuolo. Di seguito la nota: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Pieragnolo (difensore, ’03) fino al 30 giugno 2029.

Arrivato a Sassuolo nell’estate del 2018 dal Padova, Pieragnolo ha iniziato il percorso in neroverde come terzino sinistro partendo dal settore giovanile: nell’Under 17 colleziona 17 presenze e 2 gol, e la stagione successiva la trascorre tra Under 18 (13 presenze, 1 gol e 2 assist) e Primavera (10 presenze, 1 assist). Il difensore mancino viene quindi integrato nell’organico della Primavera di mister Bigica, che tra la stagione 21/22 e la stagione 22/23 lo schiera un totale di 60 volte, assicurandosi i 4 gol e 8 assist: in questi anni arrivano per Pieragnolo sia la prima convocazione in prima squadra (in Serie A contro l’Hellas Verona a gennaio 2022) che le chiamate della Nazionale, con cui Edoardo esordisce contro la Turchia Under 19.

A luglio del 2023 passa in prestito alla Reggiana, e tra Serie B e Coppa Italia colleziona 36 presenze, 4 gol e 4 assist, numeri che lo hanno reso il più giovane difensore tra quelli che hanno preso parte ad almeno 5 reti in tutto il campionato (4 gol e 3 assist).

Alla scadenza del prestito, Pieragnolo è tornato a casa e continuerà la sua avventura con i colori neroverdi fino al 2029″.

Foto: Instagram Sassuolo