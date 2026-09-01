Ufficiale: Sarr nuovo giocatore della Juventus

Pape Sarr nuovo giocatore della Juventus, ora è ufficiale. Il comunicato del club bianconero: “Pape Matar Sarr è un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista senegalese classe 2002 approda in bianconero dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham, club con cui ha proseguito il suo percorso di crescita nel calcio europeo.

Nato a Thiaroye, in Senegal, il 14 settembre 2002, Sarr muove i primi passi in patria prima di trasferirsi in Francia, al Metz. È proprio con la formazione francese che si mette in evidenza giovanissimo, attirando l’attenzione del Tottenham, che lo acquista nell’estate del 2021 lasciandolo per un’altra stagione in prestito in Ligue 1.

Centrocampista dinamico, dotato di grande struttura fisica e capace di abbinare qualità e intensità nelle due fasi di gioco, Sarr negli anni in Inghilterra accumula esperienza in Premier (oltre 100 le sue presenze in campionato) e nelle competizioni europee, alzando al cielo con gli Spurs l’Europa League 2024/25.

Parallelamente diventa un punto di riferimento della Nazionale senegalese, con cui conquista la Coppa d’Africa nel 2022.

Ora per Pape Matar Sarr comincia una nuova avventura, in Italia e con la maglia bianconera.