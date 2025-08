Ufficiale: Sarr lascia il Chelsea e passa allo Strasburgo

01/08/2025 | 12:20:31

Il Chelsea ha annunciato la cessione di Mamadou Sarr allo Strasburgo, club nel quale ha giocato nella scorsa stagione: “Il difensore del Chelsea Mamadou Sarr è passato all’RC Strasburgo in prestito per una stagione”. Nell’ultima annata il giocatore ha collezionato 27 presenze in Ligue 1, diventando un titolare fisso e giocando un ruolo decisivo nel raggiungimento della qualificazione per i playoff della Conference League, grazie al settimo posto ottenuto in Ligue 1″.

FOTO: X Chelsea