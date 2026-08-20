Ufficiale: Sanabria lascia la Cremonese e firma con l’Internacional in Brasile

20/08/2026 | 18:26:06

Antonio Sanabria lascia la Cremonese e l’Italia dopo 5 anni e firma con l’Internacional in Brasile. Nell’ultima stagione in maglia grigiorossa ha collezionato 25 presenze e 1 gol.

Il comunicato dei brasiliani: “Lo Sport Club Internacional annuncia l’acquisto dell’attaccante Tonny Sanabria. Il club ha raggiunto un accordo con la Cremonese, dall’Italia, per il trasferimento definitivo del giocatore, che firma un contratto con il Colorado fino a dicembre 2029.

All’età di 30 anni, Sanabria arriva al Beira-Rio dopo aver costruito una lunga carriera nel calcio europeo. Allenato nelle categorie giovanili del Barcellona, dove è rimasto tra il 2009 e il 2014, ha giocato per club come Roma, Genoa, Real Betis, Torino e Cremonese. L’attaccante ha accumulato più di 200 partite nel Campionato Italiano e quasi 100 in Liga, con esperienze di rilievo al Torino, dove è rimasto per cinque stagioni, e al Real Betis, che ha difeso per quattro stagioni.

Per la nazionale paraguaiana ha ricevuto la sua prima convocazione nella prima squadra nel 2013, dopo aver rappresentato il paese nelle categorie U-17 e U-20. Sanabria ha disputato più di 50 partite con la nazionale e ha partecipato alla Copa América 2016. Nel ciclo per la Coppa del Mondo 2026, ha partecipato a 13 partite di qualificazione, partendo titolare in otto, e successivamente ha giocato due partite ai Mondiali.

Sanabria arriva all’Internacional per la sua prima esperienza nel calcio sudamericano a livello di club e inizia a rinforzare la rosa del Colorado dopo la stagione”.

Foto: Sito Internacional