Ufficiale: Ruocco rinnova con il Mantova
03/10/2026 | 18:16:43
Francesco Ruocco, uno dei protagonisti del grande avvio di stagione del Mantova, ha rinnovato il contratto fino al 2029. Il classe 2001 è il vicecapocannoniere della Serie B con 4 gol, a cui si aggiungono i 2 realizzati in Coppa Italia.
Il comunicato: “Mantova 1911 annuncia il rinnovo di contratto siglato dall’attaccante Francesco Ruocco.
L’accordo prevede una nuova scadenza, fissata alla data 30.06.2029.
Avanti insieme: forza Mantova e forza Francesco!”
Foto: Sito Mantova