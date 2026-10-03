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Ufficiale: Ruocco rinnova con il Mantova

03/10/2026 | 18:16:43

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Francesco Ruocco, uno dei protagonisti del grande avvio di stagione del Mantova, ha rinnovato il contratto fino al 2029. Il classe 2001 è il vicecapocannoniere della Serie B con 4 gol, a cui si aggiungono i 2 realizzati in Coppa Italia.

Il comunicato: “Mantova 1911 annuncia il rinnovo di contratto siglato dall’attaccante Francesco Ruocco.

L’accordo prevede una nuova scadenza, fissata alla data 30.06.2029.

Avanti insieme: forza Mantova e forza Francesco!”

Foto: Sito Mantova