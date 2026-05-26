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Ufficiale: Roma, Hermoso rinnova fino al 2027

26/05/2026 | 18:11:28

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Giornata di annunci in casa Roma, che annuncia anche il rinnovo di Mario Hermoso. Il difensore era in scadenza di contratto e la Roma ha esercitato l’opzione per il rinnovo fino al 2027. Di seguito la nota del club: “L’AS Roma comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027. Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol. Congratulazioni, Mario!”.
Foto: X Roma