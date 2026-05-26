Ufficiale: Roma, acquisito Malen a titolo definitivo. Contratto fino al 2030
26/05/2026 | 17:22:36
La Roma ha ufficializzato l’innesto di Donyell Malen. Attaccante riscattato dall’Aston Villa e che ha firmato fino al 2030.
La nota: “L’AS Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030.
La nota: “L’AS Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030.
L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Complimenti, Donyell!
Foto: X Roma