Ufficiale: Robertson lascia il Liverpool a fine stagione

09/04/2026 | 20:13:07

Dopo Salah il Liverpool si appresta a salutare un altro big al termine della stagione. L’annuncio del club inglese su Robertson: “Dopo nove campagne di grande successo ad Anfield, il capitano della Scozia lascerà il club alla scadenza del suo contratto quest’estate. Lo farà come una vera leggenda del Liverpool, avendo giocato un ruolo fondamentale nei successi degli ultimi anni nel corso delle sue 373 presenze fino ad oggi. Arrivato dall’Hull City nel 2017, Robertson ha vinto due titoli di Premier League, una Champions League, una FA Cup e due Coppe di Lega, oltre alla Coppa del Mondo per club FIFA, alla Supercoppa UEFA e al Community Shield. Tuttavia, le celebrazioni dell’eredità di Robertson al Liverpool rimarranno fermamente sospese fino alla conclusione della campagna, con il numero 26 completamente concentrato ad aiutare i Reds a concludere il 2025-26 nel miglior modo possibile”.

foto sito liverpool