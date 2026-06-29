Ufficiale: risoluzione tra Neto e il Botafogo

29/06/2026 | 10:20:57

Neto, che in Italia ricordiamo per l’avventura in bianconero a Torino, ha rescisso il contratto che lo legava fino al 2027 con il Botafogo. La notizia arriva attraverso il Bollettino Informativo Giornaliero della Federcalcio brasiliana. Nell’accordo preso tra le parti, il club pagherà una parte rimanente del contratto all’estremo difensore, che per la stampa brasiliana avrebbe già delle proposte e sarebbe pronto ad una nuova avventura.

Foto: Instagram Neto