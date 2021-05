Emiliano Rigoni saluta ufficialmente l’Elche. L’ex centrocampista, tra le altre, di Atalanta e Sampdoria dopo l’avventura in Spagna torna in Sud America e va al San Paolo. Il club spagnolo ha ufficializzato la sua cessione, Rigoni sarà allenato in Brasile da Hernan Crespo.

Foto: Sito Elche