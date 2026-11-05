Ufficiale: Riccardo Allegretti nuovo allenatore del Club Milano

05/11/2026 | 15:16:29

Riccardo Allegretti è il nuovo allenatore del Club Milano in Serie D: “La società Club Milano SSD aRL comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Riccardo Allegretti.

Nato a Milano nel 1978 ed ex centrocampista di Triestina, Como, Lecco ed Empoli tra le altre, Riccardo Allegretti ha collezionato 68 presenze in Serie A e 253 in Serie B, mettendo a segno 44 reti totali in carriera.

Una volta conclusa l’esperienza da giocatore, Riccardo Allegretti ha intrapreso la carriera da allenatore conseguendo la Licenza UEFA A. Dopo alcune parentesi tra FC Cologno e Primorje FC, tra il 2019 e il 2020 ha seduto sulla panchina del Monza U17 prima e Monza U19 poi.

Nel 2021 è approdato alla neonata FC Clivense, iscritta al campionato di Terza Categoria dopo l’esclusione del Chievo dai campionati professionistici. Con la società veronese ha scalato le varie categorie, arrivando a vincere un campionato di Eccellenza nel 2023. Tra il 2024 e il 2025 ha poi guidato il rinato Chievo Verona in Serie D.

Oggi, alle ore 14:30, Riccardo Allegretti dirigerà il suo primo allenamento al Pero Sporting Club. La società ringrazia il mister per aver accettato con entusiasmo l’incarico e gli dà ufficialmente il benvenuto. Benvenuto mister”.

FOTO facebook club milano