Ufficiale: Renato Sanches lascia il Benfica e torna al Psg

05/07/2025 | 18:42:16

Il Benfica ha ufficializzato, in questi minuti, la partenza di Renato Sanches, che non continuerà a giocare al Da Luz dopo una stagione in prestito dal Paris Saint-Germain, club al quale tornerà. “Grazie, Renato Sanches!”, hanno scritto gli Eagles all’inizio del comunicato ufficiale, disponibile sul sito web del club.

Foto: Instagram Sanches