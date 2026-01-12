Ufficiale: Real Madrid, separazione consensuale con Xabi Alonso

12/01/2026 | 18:21:36

Il Real Madrid e Xabi Alonso si separano. La sconfitta nella finale di Supercoppa di Spagna costa caro al tecnico. E’ arrivata la separazione consensuale tra le parti.

Questa la nota ufficiale: “Il Real Madrid C. F. comunica che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, si è deciso di porre fine alla sua fase di allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutto il madridismo perché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato in ogni momento i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutta la sua squadra tecnica per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo, e augura loro buona fortuna per questa nuova fase della loro vita”.

Foto: sito Real Madrid