Ufficiale: Real Madrid-Rüdiger avanti insieme fino al 2027

16/06/2026 | 11:23:07

Tempo di conferme in casa Real Madrid, con l’ex Serie A Rüdiger che ha prolungato il suo contratto fino al 2027: “Real Madrid C. F. e Antonio Rüdiger hanno concordato di estendere il contratto fino al 30 giugno 2027”. Il tedesco sempre più leader dei madrileni, sarà così una delle figure più importanti da cui i nuovi Blancos potranno ripartire, dopo una stagione in cui a Madrid le gioie hanno fatto spazio a tante polemiche. Per il centrale, che ha indossato anche la maglia del Chelsea, questo è solo l’ennesimo capitolo di una carriera da calciatore in cui ha conquistato tutto.

Foto: Instagram Rüdiger