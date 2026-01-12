Ufficiale: Real Madrid, il nuovo allenatore è Arbeloa

12/01/2026 | 18:49:51

Dopo la separazione con Xabi Alonso, il Real Madrid ha annunciato subito il nuovo allenatore che è Alvaro Arbeloa.

Questa la nota: “Il Real Madrid C. F. annuncia che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra. Álvaro Arbeloa è allenatore del Castilla dal giugno 2025 e ha trascorso tutta la sua carriera come allenatore nell’accademia giovanile del Real Madrid, dal 2020. Ha allenato l’Infantil A nella stagione 2020-2021, proclamandosi campione della lega, la Cadete A nel 2021-2022 e la Juvenil A dal 2022 al 2025. Come allenatore della Juvenil A, ha vinto il triplete nella stagione 2022-2023 (Campionato, Copa del Rey e Coppa dei Campioni) e in La Liga nella stagione 2024-2025. Come giocatore, Álvaro Arbeloa fece parte del Real Madrid in una delle fasi di maggior successo della sua storia. Ha difeso la nostra maglia tra il 2009 e il 2016, in 238 partite ufficiali. Durante quel periodo vinse 8 titoli: 2 Coppe dei Campioni, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa europea, 1 campionato, 2 Copa del Rey e 1 Supercoppa di Spagna. Con la nazionale spagnola, Álvaro Arbeloa ha fatto parte anche di un’epoca storica, in cui ha vinto la Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica e due Europei (2008 e 2012). Ha collezionato 56 presenze”.

Foto: X Real Madrid