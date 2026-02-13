Ufficiale: Ravenna, il nuovo allenatore è Mandorlini

13/02/2026 | 19:40:28

La società Ravenna FC, comunica di avere affidato la guida tecnica della squadra ad Andrea Mandorlini. Andrea Mandorlini, ravennate, dopo una brillante carriera da calciatore cui spicca lo scudetto dei record dell’Inter 88/89, ha mosso i suoi primi passi in panchina come allenatore in seconda della squadra giallorossa tra il 1994 e il 1998, contribuendo alla storica promozione in Serie B del 1996. Nel corso della sua carriera da allenatore ha guidato numerosi club ai vertici dei rispettivi campionati, ottenendo promozioni e partecipazioni ai playoff. Tra i risultati più significativi figurano la promozione in Serie A con l’Atalanta, la vittoria del campionato di Serie C1 con lo Spezia e il doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A alla guida dell’Hellas Verona. A livello internazionale ha inoltre conquistato il campionato rumeno con il CFR Cluj. Tecnico di grande esperienza, Mandorlini vanta un percorso caratterizzato da numerosi piazzamenti nelle zone alte della classifica e dal raggiungimento di obiettivi sportivi di rilievo. La società rivolge al mister un caloroso bentornato a Ravenna, con l’auspicio che possa incidere fin da subito sul percorso della squadra e contribuire, con la propria esperienza e competenza, al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club”.

Foto: facebook Ravenna