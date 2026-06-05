Ufficiale: Ravenna, è addio con il dt Olivieri

05/06/2026 | 17:30:57

“La società Ravenna Football Club comunica di aver raggiunto, in modo consensuale e condiviso, l’accordo per la risoluzione del rapporto professionale con il Direttore Tecnico Gianluca Olivieri. A Gianluca va il sincero ringraziamento del Club per il contributo offerto al progetto sportivo nel corso di due stagioni ricche di soddisfazioni, oltre che per la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati durante la sua esperienza in giallorosso. La società augura a Gianluca le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo del proprio percorso”.

Foto: logo Ravenna