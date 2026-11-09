Ufficiale: Raul è il nuovo allenatore dell’Oviedo

09/11/2026 | 15:26:45

Nuova esperienza in panchina per Raul Gonzalez Blanco. Lo storico attaccante del Real Madrid ha raggiunto un accordo come nuovo allenatore con l’Oviedo, club di seconda divisione spagnola: “Il Real Oviedo ha raggiunto un accordo per l’assunzione di Raúl González Blanco come nuovo allenatore della prima squadra fino a giugno 2028.

Raúl González Blanco, 49 anni, è nato il 27 giugno 1977 a Madrid. Il nuovo allenatore dell’Oviedo trascorse la maggior parte della sua carriera come calciatore al Real Madrid, squadra con cui si affermò e dove divenne una leggenda dopo oltre 15 anni a difesa della maglia bianca. Dopo aver giocato per Schalke 04, Al-Sadd Sports Club e New York Cosmos, Raul ha appeso gli scarpini nel 2015.

Come allenatore, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Real Madrid, dove è arrivato nel 2018 per allenare il Cadete B e il Juvenil B. Successivamente, nel 2020, ha allenato il Juvenil A, squadra con cui ha vinto la Youth Champions League. Dopo questo successo fu il primo allenatore del RM Castilla per sei stagioni.

Ora, Raúl González Blanco prende le redini della prima squadra del Real Oviedo e guiderà la sua prima partita come nuovo allenatore blu questo sabato contro il Girona FC al Carlos Tartiere”.

Foto: Sito Oviedo