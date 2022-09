Ufficiale: Ranocchia, raggiunto l’accordo col Monza per la risoluzione del contratto

Andrea Ranocchia e il Monza hanno raggiunto un accordo relativo alla risoluzione consensuale del contratto. Si legge sul profilo Twitter del club: “AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Ranocchia per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro”.

Foto: Instagram Ranocchia