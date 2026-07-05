Ufficiale: Ramadani saluta il Lecce. E’ un nuovo giocatore del Corum FK

Ylber Ramadani saluta il Lecce, il club pugliese ha annunciato la cessione del centrocampista che si appresta a vivere una nuova avventura: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ylber Ramadani al Çorum FK”. Sui social il club ha aggiunto: “Per ogni pallone recuperato, per ogni centimetro corso sul campo, per aver sempre lottato con il cuore e la grinta che ci contraddistingue Grazie per tutto quello che hai fatto con la nostra maglia e in bocca al lupo in vista della tua nuova avventura, Ylber!”

foto x lecce