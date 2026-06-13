Ufficiale: Ralf Rangnick rinnova come CT dell’Austria fino al 2028

13/06/2026 | 20:10:46

Era una decisione attesa ed è arrivata. Il CT dell’Austria, Ralf Rangnick, rinnova con la Nazionale fino al 2028. Niente Milan per lui, come noto da alcuni giorni.

La nota della Federazione: “La decisione è stata presa: il commissario tecnico Ralf Rangnick proseguirà il suo percorso di successo con la nazionale austriaca e rimarrà con la Federazione calcistica austriaca (ÖFB) almeno fino agli Europei UEFA 2028. Il rinnovo del contratto è giunto al termine di diversi mesi di intense e fiduciose discussioni. Sia Ralf Rangnick che Josef Pröll hanno costantemente sottolineato, durante questo periodo, che la collaborazione e la comunicazione sono state caratterizzate da reciproco rispetto, una chiara intesa e la volontà di proseguire in modo sostenibile lo sviluppo positivo della nazionale. Il consiglio di sorveglianza dell’ÖFB ha votato all’unanimità a favore del rinnovo del contratto di Ralf Rangnick. Con questo accordo, il futuro sportivo della nazionale è ora chiaro in vista dell’inizio dei Mondiali FIFA 2026. Sotto la guida di Ralf Rangnick, la nazionale austriaca si è sviluppata in modo eccezionale sia in campo che fuori negli ultimi anni e si è affermata sulla scena internazionale. Con il rinnovo del contratto del commissario tecnico della nazionale, l’ÖFB lancia un chiaro segnale di continuità. Insieme a Ralf Rangnick, proseguirà il percorso di crescita della nazionale e si getteranno le basi per ulteriori successi sportivi”.



Foto: X Austria