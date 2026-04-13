Ufficiale: Queiroz nuovo CT del Ghana. Sarà il suo quinto Mondiale

13/04/2026 | 21:16:25

Il Ghana ha scelto il commissario tecnico che guiderà le black stars per i Mondiali, dopo l’esonero del CT Addo, a seguito di una amichevole persa a fine marzo contro la Germania: il nuovo CT sarà Carlos Queiroz. 72 anni, il portoghese sarà pertanto presente per la quinta Coppa del Mondo consecutiva, dopo quelle alla guida del Portogallo (2010) e dell’Iran (2014, 2018 e 2022).

Carlos Queiroz appointed Head Coach of the Black Stars The experienced Portuguese tactician will lead Ghana at the 2026 FIFA World Cup, bringing vast international and World Cup experience to the senior national team. ✍ https://t.co/TMXiElosOG#BlackStars pic.twitter.com/0UMULXf7uI — Black Stars (@GhanaBlackstars) April 13, 2026

Foto: X Ghana