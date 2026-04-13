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Ufficiale: Queiroz nuovo CT del Ghana. Sarà il suo quinto Mondiale

13/04/2026 | 21:16:25

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Il Ghana ha scelto il commissario tecnico che guiderà le black stars per i Mondiali, dopo l’esonero del CT Addo, a seguito di una amichevole persa a fine marzo contro la Germania: il nuovo CT sarà Carlos Queiroz. 72 anni, il portoghese sarà pertanto presente per la quinta Coppa del Mondo consecutiva, dopo quelle alla guida del Portogallo (2010) e dell’Iran (2014, 2018 e 2022).

Foto: X Ghana