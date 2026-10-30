Ufficiale: Pulisic rinnova con il Milan fino al 2031

30/10/2026 | 15:05:33

Christian Pulisic e il Milan continueranno insieme fino al 2031. L’americano ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri. Arrivato nell’estate del 2023, ha collezionato 142 presenze e 44 gol, alzando al cielo la Supercoppa Italiana nel derby.

Il comunicato: “AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031.

Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club.

Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera”.

Foto: Instagram Milan