Ufficiale: Prati lascia il Cagliari e firma con il Racing Santander

26/08/2026 | 10:31:05

Matteo Prati, centrocampista italiano classe 2003, lascia il Cagliari dopo tre stagioni e 71 presenze e vola in Spagna, precisamente al neopromosso Racing Santander. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

Il comunicato degli spagnoli: “Racing e Cagliari Calcio hanno concordato il prestito di Matteo Prati, che indosserà il verde e bianco per la stagione 2026/27, anche se il club cantabrico riserva un’opzione di acquisto. Il centrocampista ventiduenne, che già sa cosa significa giocare ai Campos de Sport, arriva a Santander dopo aver giocato 71 partite in Serie A e sei in Coppa d’Italia.

Matteo Prati è nato a Ravenna (Italia) il 28 dicembre 2003 (è alto 1,85 metri e pesa 73 chili), ha completato gli ultimi anni di allenamento calcistico tra il Cesena e il club della sua città natale, con cui ha fatto il salto in prima squadra. Nel 2022 ha firmato per la SPAL in Serie B e un anno dopo si è unito al Cagliari nella massima serie del calcio italiano. Dopo tre stagioni, nella seconda metà della scorsa stagione fu ceduto in prestito al Torino FC, con cui giocò 14 partite.

Il calciatore di Ravenna, che ha visitato El Sardinero con il club sardo la scorsa preseason, è stato internazionale nelle categorie giovanili della Nazionale italiana, indossando i pantaloncini nove volte con gli Under-20, raggiungendo la finale dei Mondiali 2023. Ha collezionato 15 presenze con la squadra U-21, con cui ha giocato il Campionato Europeo 2025″.

Foto: Sito Racing