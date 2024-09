Dennis Praet ex Sampdoria e Torino, da alcuni anni al Leicester, torna in Belgio. Il centrocampista torna in patria e lascia a titolo definitivo le Foxes per firmare con l’Anversa.

Questa la nota ufficiale: “La RAFC rafforza il proprio centrocampo con Dennis Praet (30). Ha firmato un contratto con il De Bosuil per due stagioni con opzione per un’altra”.

Foto: Instagram Anversa