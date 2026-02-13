Ufficiale: Pontedera, ingaggiato Kabashi. Avrà il numero 10

13/02/2026 | 15:45:39

L’US Città di Pontedera è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Elvis Kabashi. Centrocampista classe 1994, albanese con cittadinanza italiana, è cresciuto nel vivaio della Juventus e vanta oltre 250 presenze tra i professionisti, maturate anche in piazze importanti di Serie C e Serie B. Ha già indossato la maglia del Pontedera tra il 2015 e il 2017, collezionando 54 presenze e 10 reti. Nell’ultima stagione è stato protagonista con la Reggiana in Serie B, totalizzando 16 presenze e 3 assist. Giocatore tecnico, dotato di spiccate qualità offensive, è in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Indosserà la maglia numero 10.

Foto: logo Pontedera