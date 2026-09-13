Ufficiale: Polanski e il Borussia Monchengladbach si separano

13/09/2026 | 11:34:36

Il Borussia Mönchengladbach ha annunciato la separazione con l’allenatore della prima squadra Eugen Polanski.

Questo il comunicato:

“Eugen Polanski non è più l’allenatore del Borussia Mönchengladbach. Anche il suo vice, Tobias Trulsen, è stato sollevato dall’incarico.

“Nonostante una buona preparazione precampionato e alcuni segnali incoraggianti, la squadra non è riuscita a ottenere i risultati sperati in Bundesliga”, ha dichiarato il responsabile sportivo Rouven Schröder. “Le recenti prestazioni ci hanno portato alla conclusione che fosse necessario un cambiamento e, pertanto, abbiamo sollevato Eugen dall’incarico con effetto immediato. Eugen è un vero e proprio membro dei Foal. Desideriamo ringraziare lui e Tobias Trulsen per tutto ciò che hanno fatto per il club”.

Eugen Polanski: “Il Borussia Mönchengladbach è sempre stato il mio club e lo sarà sempre. Per questo mi fa così male che le cose siano finite in questo modo. Dopo la salvezza della scorsa stagione, abbiamo apportato diversi cambiamenti in vista di questa. Avevamo grandi progetti, ma non siamo riusciti a realizzarli. Mi dispiace molto. Spero davvero che il Borussia riesca a risollevarsi rapidamente. Auguro al club, alla squadra e a tutti i fantastici tifosi tutto il meglio. Grazie per tutto quello che abbiamo condiviso insieme.”

Fino alla nomina del nuovo allenatore, Jan-Moritz Lichte guiderà la squadra ad interim. Sarà coadiuvato da Markus Gellhaus e dal resto dello staff tecnico.

Il legame di Polanski con il Borussia risale alla sua infanzia. Entrò a far parte del club proveniente dal Concordia Viersen all’età di otto anni e crebbe nel settore giovanile prima di debuttare in Bundesliga con i “Puledri” a 18 anni, nel 2005. Disputò 54 partite ufficiali con il Borussia, segnando un gol, prima di lasciare il club nel 2008. Jupp Heynckes, il suo allenatore all’epoca, elogiò Polanski per il suo impegno e la sua affidabilità, descrivendolo come un giocatore che “dava sempre tutto”. Dopo un anno al Getafe, squadra della massima serie spagnola, dove collezionò 28 presenze ufficiali senza segnare, il centrocampista centrale continuò la sua carriera con altre 228 presenze e 14 gol per il 1. FSV Mainz 05 e il TSG Hoffenheim. Polanski ha anche collezionato 19 presenze con la nazionale tedesca Under 21 e successivamente 19 presenze con la nazionale maggiore polacca.

Dopo essersi ritirato dal calcio giocato nel 2018, Polanski ha iniziato la sua carriera da allenatore al Borussia Mönchengladbach. Ha maturato esperienza lavorando al fianco di Dieter Hecking, prima di succedere a Otto Addo nell’estate del 2019, con l’obiettivo di aiutare i giovani del settore giovanile a fare il salto in prima squadra. Nell’ottobre del 2021, ha assunto la guida della squadra Under 17 del Borussia per poco meno di un anno, prima di diventare allenatore dell’Under 23 nell’estate del 2022.

Polanski ha allenato la squadra Under 23 per 108 partite in poco più di tre anni, prima di assumere la guida ad interim della prima squadra del Borussia Mönchengladbach nel settembre 2025, in seguito all’addio di Gerardo Seoane. Nel novembre 2025 è stato nominato allenatore a tempo pieno con un contratto fino al 2028. Il club ha ora deciso di separarsi da lui dopo che la squadra ha iniziato la stagione senza punti, culminando con una sconfitta per 5-0 a Friburgo”.

Foto: sito Mönchengladbach