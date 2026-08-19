Ufficiale: Pogba rescinde con il Monaco a un anno dalla scadenza

19/08/2026 | 11:23:02

L’avventura di Paul Pogba con il Monaco non è mai veramente iniziata. Il francese, arrivato nel 2025, è sceso in campo soltanto 6 volte con i monegaschi e, complici i tantissimi infortuni, ha scelto, di comune accordo con il club, di rescindere il proprio contratto a un anno dalla scadenza.

Il comunicato dei francesi: “Dopo aver concluso congiuntamente che gli obiettivi inizialmente fissati erano stati solo parzialmente raggiunti, AS Monaco e Paul Pogba hanno deciso, in vista della prima partita della nuova stagione, di porre fine al contratto che doveva scadere a giugno 2027. Il Club desidera esprimere la sua più sentita gratitudine al vincitore della Coppa del Mondo FIFA 2018 per la fiducia che ha riposto nell’istituzione e per la massima professionalità dimostrata durante il suo periodo a Monaco.

Durante il suo periodo con i colori dell’AS Monaco, Paul ha mostrato un atteggiamento straordinario, una determinazione incrollabile e i più alti standard in ogni momento. Nonostante tutti i suoi sforzi, è riuscito a tornare a competere ad alto livello dopo un lungo periodo lontano dal calcio, condividendo anche la sua esperienza e competenza con la prima squadra.

L’AS Monaco ringrazia sinceramente Paul e gli augura ogni successo in futuro.

Thiago Scuro, CEO AS Monaco: “A nome del Club, vorrei semplicemente ringraziare Paul. Siamo molto felici di aver condiviso questo percorso insieme. Quando è arrivato, abbiamo spiegato che si trattava di una grande sfida, audace e ambiziosa. Anche se il risultato non è quello che speravamo, non dovrebbe oscurare l’entusiasmo che ha circondato il suo ritorno nel calcio di club, né il fatto che Paul sia riuscito a tornare in campo e al calcio professionistico in quel periodo. Ciò che ha portato nello spogliatoio, in particolare ai giovani con cui condivideva costantemente la sua vasta esperienza e offriva preziosi consigli, era prezioso. Il suo atteggiamento è stato esemplare per tutta la durata, dimostrando le qualità del campione eccezionale che è. Auguriamo a Paul il meglio per il futuro.”

Paul Pogba: “Vorrei ringraziare il Presidente e la direzione, i miei compagni di squadra, tutti i membri dello staff e ogni sostenitore che ha creduto in me. Rappresentare questo club e il principato è stata un’esperienza incredibile. L’AS Monaco è un club incredibile e, anche se non ho giocato tante partite come speravo, sarò sempre grato per l’opportunità di indossare i loro colori. Daghe Munegu!”

Foto: Instagram Monaco