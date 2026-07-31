Ufficiale: Pisa, dal Napoli arriva Rao

31/07/2026 | 13:26:14

“Il Pisa SC è lieto di annunciate l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao. Attaccante esterno, classe 2006, Rao cresce nel settore giovanile della Spal e con gli estensi arriva, giovanissimo, a debuttare tra i Professionisti; in maglia biancoceleste colleziona, in due stagioni di Serie C, 67 presenze impreziosite da 6 gol e 3 assist. Nell’estate 2025 il passaggio al Napoli in prestito, al Bari; con i pugliesi mette a referto nel campionato Cadetto 35 presenze condite da 6 gol e 3 assist. Nella passata stagione arriva per lui anche la convocazione e il debutto in Nazionale Under 21 a completamento di un percorso completo nelle selezioni Azzurre giovanili. Emanuele vestirà adesso il Nerazzurro del Pisa. In bocca al lupo!”.

Foto: facebook Pisa