Ufficiale: Pianese, risoluzione consensuale con Birindelli

03/06/2026 | 15:19:42

La Pianese risolve consensualmente il contratto con mister Alessandro Birindelli e nei prossimi giorni annuncerà il nuovo tecnico: “L’US Pianese comunica di aver risolto consensualmente il contratto con mister Alessandro Birindelli, che pertanto non proseguirà il proprio percorso sulla panchina bianconera. La società desidera ringraziare il tecnico per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della stagione appena conclusa, augurandogli le migliori soddisfazioni sia sul piano personale che professionale. L’US Pianese è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore, il cui nome sarà reso noto nei prossimi giorni”.