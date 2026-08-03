Ufficiale: Perugia, risolto il contratto con Tedesco

03/08/2026 | 20:16:31

AC Perugia Calcio comunica l’interruzione del rapporto con l’allenatore Giovanni Tedesco. Nella valutazione dei programmi sportivi, si è ritenuta opportuna la separazione dei rispettivi percorsi. Il Club ringrazia Giovanni, già capitano e bandiera del Grifo da giocatore, che nella passata stagione ha accettato di sedere sulla panchina del Perugia, in un momento difficile, ottenendo la salvezza, anche trasmettendo ai calciatori il senso di appartenenza. Anche per questo il nome di Giovanni Tedesco resterà sempre legato a quello del Perugia Calcio”.

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