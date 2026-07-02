Ufficiale: Penta e Castegnaro firmano con il Padova

02/07/2026 | 17:11:30

Il Padova con un comunicato sul proprio sito fa il punto sulle situazioni di Penta e Castegnaro. Ecco le parole del club: “Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dal Lentigione Calcio del centrocampista classe 2007 Mattia Penta. Il giocatore ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2030. E’ stato inoltre formalizzato il trasferimento dell’Arzignano Valchiampo del centrocampista classe 2007 Luigi Castegnaro. Il giocatore ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2031. Contestualmente Mattia Penta e Luigi Castegnato vengono trasferiti a titolo temporaneo all’Arzignano Valchiampo fino al 30 giugno 2027”.

Foto: Instagram Padova