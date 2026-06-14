Ufficiale: Pedro Porro rinnova con il Tottenham fino al 2031

14/06/2026 | 19:50:25

Rinnovo in casa Tottenham con Pedro Porro che firma con gli Spurs fino al 2031. La nota del club inglese: “Siamo lieti di annunciare che Pedro Porro ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club. Il direttore sportivo, Johan Lange, ha dichiarato: “Blindare il futuro di Pedro era una priorità importante per noi quest’estate. Nelle ultime tre stagioni e mezza ha fatto enormi progressi fino a diventare uno dei migliori terzini in circolazione, e il fatto che stia per giocare il Mondiale con la Spagna ne è la dimostrazione. Pedro è in un’età in cui può offrire leadership ed esperienza, pur avendo ancora margini di ulteriore crescita. Il suo carattere, la sua etica del lavoro e la sua qualità sono esattamente ciò che cerchiamo quando costruiamo una rosa capace di competere ai massimi livelli, e siamo felicissimi che abbia scelto di continuare il suo percorso con il Club”.

We are delighted to announce that Pedro Porro has signed a new, long-term contract with the Club ✍️ Congratulations, Pedro https://t.co/HqjZ29XztT pic.twitter.com/EJsBbpyeGE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2026



Foto: X Tottenham