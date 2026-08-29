Ufficiale: Pedersen nuovo giocatore dell’Olympiacos

29/08/2026 | 19:45:27

Pedersen lascia il Torino, è un nuovo giocatore dell’ Olympiacos. Il comunicato ufficiale: “L’Olympiacos FC annuncia l’acquisizione di Marcus Holmgren Pedersen. Il norvegese, nato il 16 luglio 2000, giocava in Italia per conto del Torino, con la cui maglia ha raccolto 64 presenze. Nel 2021 è stata acquisito dal Feyenoord (89 presenze, un gol e sette assist), mentre nella stagione 2023-2024 ha indossato la maglia del Sassuolo. Prima di trasferirsi nei Paesi Bassi, Pedersen ha giocato nel Tromsø IL e nel Molde FK. Il nuovo acquisto della nostra squadra ha giocato 87 volte in Serie A, 60 in Eredivisie, 14 in Europa League e 10 in Conference League. Ha 36 presenze con la nazionale norvegese e nella recente Coppa del Mondo ha giocato quattro volte nell’impressionante corsa della sua nazionale fino ai quarti di finale. Marcus, benvenuto a Olympiacos!”

foto x olympiacos