Ufficiale: Pavlovic rinnova con il Milan fino al 2031. Il comunicato

14/10/2026 | 14:10:25

Strahinja Pavlovic e il Milan continueranno insieme fino al 2031. Il difensore serbo ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri. Il comunicato: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale.

Arrivato in rossonero nel luglio 2024, Strahinja ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come un riferimento per professionalità, carisma e leadership, oltre che per il forte senso di appartenenza che lo contraddistingue dentro e fuori dal campo.

Con il Milan, Pavlović ha collezionato 80 presenze, di cui 75 da titolare, e 7 reti. Un cammino intrapreso due anni fa e che ora pone le basi per il futuro, con l’ambizione di raggiungere insieme nuovi traguardi”.

Foto: X Milan