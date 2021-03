Ufficiale: Parma, terminato il rapporto di lavoro con l’ad Carra

Il Parma Calcio 1913 comunica sul suo sito ufficiale che non proseguirà il rapporto di collaborazione con il dirigente Luca Carra, ex amministratore delegato del club e successivamente responsabile dell’Area Ricavi. “Il Parma Calcio 1913 comunica che non proseguirà il rapporto di collaborazione con il dirigente Luca Carra, già consigliere delegato della società sino al Settembre 2020 e successivamente responsabile dell’Area Ricavi. A Luca, che ha contribuito negli anni alla rinascita del Parma Calcio culminata nel ritorno in Serie A, va il ringraziamento e l’abbraccio di tutto il Parma Calcio e un caloroso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.

Foto: Logo Parma