Ufficiale: Rosenior al Paris FC, contratto fino al 2028

07/07/2026 | 10:22:20

Il Paris FC ha ufficializzato la nomina di Liam Rosenior come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex Chelsea prenderà il posto di Kombouaré che lascia la capitale francese dopo appena cinque mesi e una stagione conclusa all’undicesimo posto in Ligue 1. Rosenior ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e inizierà il suo incarico il prossimo 9 luglio, in occasione dell’inizio del ritiro estivo. “Liam Rosenior possiede tutte le qualità che cercavamo: è un allenatore moderno, esigente e capace di far crescere giocatori e squadra“, ha affermato il ds dei parigini Marco Neppe.

Foto: X Chelsea