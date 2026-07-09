Ufficiale: Paloschi rinnova con il Chievo Verona

09/07/2026 | 18:20:52

L’AC ChievoVerona comunica il rinnovo del suo attaccante Alberto Paloschi. Il bomber gialloblù ha chiuso la passata stagione con 11 reti, di cui 2 decisive nei playoff, ai quali vanno aggiunti 3 passaggi decisivi. 270 presenze in Serie A, 65 in Serie B, 53 in Serie C e 10 in Premier League: Alberto Paloschi ha lottato con i nostri colori in 179 occasioni. Il futuro continua a tingersi dei nostri colori. In bocca al lupo, Alberto!”.

Foto: Instagram personale