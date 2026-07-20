Ufficiale: Palma rinnova con l’Udinese

20/07/2026 | 20:16:08

Palma rinnova con l’Udinese, c’è il comunicato: “Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto, fino al 30 giugno 2031, di Matteo Palma.

Il difensore classe 2008 proseguirà, così, il suo percorso con la maglia bianconera con cui ha svolto tutta la trafila delle giovanili fino a debuttare in prima squadra il 26 maggio 2025.

Palma è uno dei migliori talenti nel suo ruolo di tutto il panorama europeo e, pur essendo appena 18enne, vanta già 10 presenze con l’Udinese tra Serie A e Coppa Italia.

In bocca al lupo Matteo e buon lavoro, ci sono tante sfide da vincere insieme”.