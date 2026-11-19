Ufficiale: Owusu rinnova con la Juventus fino al 2031
19/11/2026 | 17:52:37
Rinnovo in prospettiva futura in casa Juventus. La società bianconera ha deciso di estendere il contratto del classe 2005 Augusto Owusu, centrocampista della Next Gen e con una presenza in prima squadra. Il comunicato: “Augusto Sedorf Owusu prolunga il suo accordo con la Juventus: il centrocampista classe 2005 firma un contratto che lo legherà ai nostri colori fino al 30 giugno 2031.
Cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, dopo una parentesi in prestito nella stagione 2022/2023, Owusu è rientrato a Torino per far parte della formazione Primavera prima del passaggio successivo in Next Gen, dove ha finora collezionato 59 presenze.
Il percorso di crescita in bianconero lo ha anche portato quest’anno all’esordio con la Prima Squadra: era il 17 settembre 2026, in occasione della gara di Europa League all’Allianz Stadium contro il NEC, in cui è subentrato nel corso del secondo tempo.
Congratulazioni, Augusto: ci vediamo in campo!”.
Foto: Instagram Owusu