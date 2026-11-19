Rinnovo in prospettiva futura in casa Juventus. La società bianconera ha deciso di estendere il contratto del classe 2005 Augusto Owusu, centrocampista della Next Gen e con una presenza in prima squadra. Il comunicato: “Augusto Sedorf Owusu prolunga il suo accordo con la Juventus: il centrocampista classe 2005 firma un contratto che lo legherà ai nostri colori fino al 30 giugno 2031.

Cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, dopo una parentesi in prestito nella stagione 2022/2023, Owusu è rientrato a Torino per far parte della formazione Primavera prima del passaggio successivo in Next Gen, dove ha finora collezionato 59 presenze.