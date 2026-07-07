Ufficiale: Orsato è il nuovo responsabile degli arbitri di Serie A e B

07/07/2026 | 14:38:11

Sarà Daniele Orsato a prendere il posto di Rocchi. L’ex arbitro della sezione di Schio è il nuovo responsabile della Commissione Arbitrale Nazionale: sarà lui dunque ad occuparsi degli arbitri di Serie A e B. Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha approvato oggi le nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano.

Foto: sito Uefa