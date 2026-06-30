Ufficiale: Olanda, Koeman si dimette da CT. La lettera di addio

30/06/2026 | 23:40:12

Si conclude l’ennesima esperienza sulla panchina olandese di Ronald Rambo Koeman. Il CT si dimette dopo l’eliminazione ai sedicesimi del Mondiale contro il Marocco.

La sua lettera: “Ieri sera ho deciso di concludere il mio incarico di commissario tecnico della nazionale olandese. Guardando indietro alla mia carriera, provo un profondo senso di orgoglio e gratitudine. Ho avuto il privilegio di lavorare con Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona e di guidare la nazionale in due diverse occasioni. Si tratta di club e persone che mi hanno formato e mi hanno regalato ricordi che custodirò per il resto della mia vita. È proprio per questo che fa male vedere la mia esperienza in nazionale concludersi in questo modo. Tutti sognavamo un Mondiale in cui scrivere la storia. Non ci siamo riusciti. Nessuno ne è più deluso di me. In qualità di commissario tecnico, ci si assume questa responsabilità. È una responsabilità che ho sempre sentito e che continuerò a sentire”.

Foto: twitter Nazionale olandese