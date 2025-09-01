Ufficiale: Okaka nuovo giocatore del Ravenna

Colpo in entrata del Ravenna, che si è assicurato Okaka. Il comunicato del club: “Il Ravenna FC è lieto di annunciare l’arrivo in giallorosso di Stefano Okaka, attaccante di grande esperienza e carisma, che andrà a rinforzare il reparto offensivo della squadra di mister Marco Marchionni per la stagione 2025/26. Classe 1989, Okaka vanta una carriera di altissimo livello tra Serie A, Premier League, campionati europei e presenze con la Nazionale italiana. Cresciuto calcisticamente nella Roma, ha indossato maglie prestigiose come quelle di Fulham, Anderlecht, Watford e Udinese, distinguendosi per potenza fisica, capacità di gioco spalle alla porta e fiuto del gol. Con il suo arrivo, il Ravenna FC si assicura un attaccante completo e di grande personalità, in grado di mettere a disposizione della squadra qualità tecniche ed esperienza maturata sui più importanti palcoscenici internazionali. La società rivolge a Stefano un caloroso benvenuto a Ravenna”.

