Ufficiale: Nubel è un nuovo calciatore del Besiktas
08/07/2026 | 19:20:26
Il Besiktas ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento a titolo definitivo di Alexander Nübel.
Ecco il comunicato:
“È stato firmato un contratto di 3 anni (fino al termine della stagione 2028-2029) con il calciatore professionista Alexander Nübel, dopo aver raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il suo trasferimento a titolo definitivo.
Siamo convinti che Alexander Nübel offrirà un contributo importante al nostro club e gli auguriamo il massimo successo con la nostra gloriosa maglia.
Con rispetto, informiamo il pubblico di quanto sopra”.
Foto: sito Besiktas