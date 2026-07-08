Ufficiale: Nubel è un nuovo calciatore del Besiktas

08/07/2026 | 19:20:26

Il Besiktas ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento a titolo definitivo di Alexander Nübel.

Ecco il comunicato:

“È stato firmato un contratto di 3 anni (fino al termine della stagione 2028-2029) con il calciatore professionista Alexander Nübel, dopo aver raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il suo trasferimento a titolo definitivo.

Siamo convinti che Alexander Nübel offrirà un contributo importante al nostro club e gli auguriamo il massimo successo con la nostra gloriosa maglia.

Con rispetto, informiamo il pubblico di quanto sopra”.

Foto: sito Besiktas