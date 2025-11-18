Ufficiale: Norwich, Philippe Clement è il nuovo allenatore

18/11/2025 | 15:30:40

Il Norwich City ha annunciato la nomina di Philippe Clement a allenatore della prima squadra.

Questo il comunicato del club:

“Il Norwich City è lieto di annunciare la nomina di Philippe Clement a nuovo allenatore del club.

Il 51enne belga ha firmato un contratto fino all’estate del 2029.

A lui si unirà l’allenatore Stephan Van Der Heyden, mentre ulteriori aggiunte allo staff tecnico di Philippe saranno confermate a tempo debito.

Clement ha dichiarato a canaries.co.uk: “Sono davvero entusiasta di questa storia e di questa opportunità. Conosco questo club da molto tempo e, anche se non stiamo attraversando un momento favorevole, siamo entusiasti di lavorare insieme ai giocatori e allo staff per cambiare le cose.

“Incontrare i proprietari e ascoltare alcune delle loro ambizioni per il club mi ha davvero convinto che questa sia la mossa migliore. Hanno grandi progetti per il futuro, ma, naturalmente, il nostro compito a breve termine è quello di ribaltare la situazione attuale e far sì che tutti tornino a credere in noi. Vedo anche il potenziale del club e del gruppo di giocatori e mi sento completamente pronto per la sfida che mi aspetta.”

Il direttore sportivo Ben Knapper ha aggiunto: “Siamo tutti incredibilmente entusiasti di dare il benvenuto a Philippe e Stephan al Norwich City. Non appena abbiamo saputo che c’era la possibilità di portarli qui, non abbiamo esitato. Philippe è un allenatore incredibilmente esperto e autorevole, con valori e convinzioni chiari e in linea con i nostri. Porterà con sé una forte presenza di leadership e un’esperienza impressionante, avendo allenato alcuni dei più grandi club d’Europa. Durante tutto il processo di reclutamento, il suo approccio metodico e l’analisi dettagliata della nostra situazione attuale, così come il suo desiderio di far progredire le cose, sono stati chiari a tutti noi. Abbiamo ora un’enorme quantità di lavoro da fare per garantire il miglioramento delle prestazioni e dei risultati e faremo tutto il possibile per garantire a Philippe il nostro pieno appoggio e supporto.”

Clement ha giocato a livello professionistico dal 1992 al 2011, trascorrendo tutta la sua carriera in Belgio, ad eccezione di una stagione in Premier League con il Coventry City.

Dopo aver trascorso 10 anni della sua carriera da giocatore con il Club Brugge, dopo il suo ritiro è rientrato nel club come allenatore dell’accademia.

Ha ricoperto per due volte la carica di allenatore ad interim del Club Brugge prima di assumere il suo primo incarico di allenatore del Waasland-Beveren, seguito dal passaggio alla panchina del Genk, dove ha guidato la squadra alla vittoria del titolo della Pro League belga nel 2019.

Nel 2020 e nel 2021 è tornato al Club Brugge e ha vinto altri due titoli di campionato, prima di trasferirsi all’AS Monaco.

Più recentemente, Clement è stato allenatore dei Glasgow Rangers, incarico che ha ricoperto per 18 mesi e nel quale ha vinto la Coppa di Lega scozzese.

Ora sarà lui a guidare i Canaries in vista della trasferta di sabato contro il Birmingham City.

La nomina di Philippe e Stephan è soggetta all’approvazione della FA e dell’EFL, nonché all’acquisizione del diritto al visto di lavoro”.

Foto: sito Norwich