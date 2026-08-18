Ufficiale: Nizza, colpo Witsel a centrocampo

18/08/2026 | 23:43:29

OGC Nizza è lieto di dare il benvenuto ad Axel Witsel, che si è unito al club mercoledì dopo aver completato con successo il consueto controllo medico. Era uno dei membri chiave della Golden Generation del Belgio, che in particolare ha portato i Red Devils alle semifinali della Coppa del Mondo 2018. Molto esperto, Axel Witsel ha firmato per un trasferimento gratuito per una stagione, con un’opzione per un altro anno.

“È un piacere unirsi al Nizza”, ha detto il centrocampista. “Ho sempre seguito il club e sono stato anche in contatto con loro qualche anno fa. Non appena i direttori e l’allenatore mi hanno chiamato, sapevo che sarei venuto qui. Mi sento bene fisicamente e ancora fresco mentalmente. Vengo qui con molta umiltà e il desiderio di aiutare la squadra ad avere una buona stagione, in modo che il club possa tornare dove dovrebbe essere. Non vedo l’ora di missare al lavoro, sperimentare i tifosi di Nizza e sperimentare la Ligue 1”.

Prêt à jouer sa partition. — OGC Nice (@ogcnice) August 18, 2026

Foto: X Nizza