Ufficiale: Nicolò Buso è un nuovo giocatore del Catanzaro

Come reso noto dal sito della Serie B nella sezione dedicata al calciomercato, Buso sarà un nuovo giocatore del Catanzaro. L’attaccante classe 2000 arriva con la formula del prestito secco dal Lecco, club in cui ha militato per tre stagioni con ottimi risultati, come per esempio la storica promozione in B di due stagioni fa. Si attende ora il comunicato ufficiale del Catanzaro, in cui vi saranno dettagli maggiormente specifici sulla trattativa.

Foto: sito Lecco